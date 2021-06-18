Kırşehir'de sel ve doludan etkilenen çiftçilere 6 bin fide desteği sağlandı - Son Dakika

Kırşehir'de ekili arazileri sel ve doludan etkilenen çiftçilere 6 bin sebze fidesi dağıtıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta aralıklarla yağan dolu ve meydana gelen selin tarım alanlarında ciddi zararlara yol açtığı belirtildi.

Üniversite tarafından yürütülen Termal Seralarda Kümelenme Projesi kapsamında kurulan Ar-Ge serasında yetiştirilen fidelerin, zarar gören çiftçilere hibe edildiği aktarılan açıklamada, "Üniversitemiz her zaman olduğu gibi yine Kırşehir çiftçisinin yanında olduğunu gösterdi. Sel ve dolu yağışından zarar gören Kırşehir merkeze bağlı Sevdiğin, Karalar ve Kortulu köylerindeki çiftçilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile köy muhtarları koordinasyonuyla ücretsiz 6 bin sebze fidesi dağıtıldı." ifadeleri kullanıldı.