Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de sele kapılan koyunlar telef oldu
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Kırşehir'de sele kapılan koyunlar telef oldu

1 saat önce

Kırşehir'in Mucur ilçesi Yeşilyurt köyünde sele kapılan 320 koyundan 35'i telef oldu.

Kırşehir'de sele kapılan koyunlar telef oldu, System.String[]
Kırşehir'in Mucur ilçesi Yeşilyurt köyünde sele kapılan 320 koyundan 35'i telef oldu.

Mucur'un Yeşilyurt köyünde öğle saatlerinden sonra aşırı yağmur ve dolunun ardından Mehmet Aslan'a ait 320 koyun sel sularına kapıldı. İlk belirlemelere göre 35 koyun telef olurken, Mucur İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köye giderek hayvanları telef olan çifti ile görüştü. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin köydeki incelemeleri devam ediyor. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:51 Kaynak: İHA
Mehmet Aslan, Yeşilyurt, Mucur, Kırşehir, 3. Sayfa
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