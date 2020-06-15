Kırşehir'de sera projesine 450 bin lira destek - Son Dakika

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, 7 üreticiye her biri 683 metrekarelik yaz seralarını teslim ettiklerini bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Hirfanlı Baraj Gölü kenarında oluşturulan ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında desteklenen seraları yerinde incelediğini belirtti.

Bölge halkını teşvik ederek, kırsal alanlardaki özellikle genç çiftçilere modern tarım teknikleri sunarak, istihdama katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Şahin, "KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle bütçemiz de 450 bin lira olarak gerçekleştirildi. Seralarda, birinci ürün olarak yeşil soğan, marul, ıspanak, maydanoz yetiştiriliyor. İkinci ürün olarak ise salatalık, domates ve biber gibi ürünler üretiliyor. Burada yetişen sebzeler ilimiz pazarlarında halkımızın satışına sunuluyor. Üreticilerimiz ve halkımız için hayırlı olmasını ve bu tür projelerin sayısının artmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.