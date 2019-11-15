Kırşehir'de, sertifikalı örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden (KAEÜ) yapılan açıklamaya göre, KAEÜ, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Agronet Seracılık AŞ iş birliğinde "Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Eğitim Programı" kapsamında kurs verildi.

Programa katılan 86 kursiyer, KAEÜ Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki eğitimlerini tamamladı.

Başarılı olan 32 kursiyerin sertifikaları Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, nitelikli iş gücü oluşturmak ve istihdam sağlamak amacıyla yapılan programın yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirterek, kursiyerlerin bu eğitim programında başarılı olduğunu ifade etti.

Verimli bir eğitim süreci geçirdiklerini anlatan Kurt, sertifikalarını alan kursiyerlerine çalışma hayatında başarı diledi.

Bu projeler sayesinde onlarca insanın istihdam edileceğini vurgulayan Mustafa Kurt, 86 kişinin bu eğitime katılarak sertifika almaya hak kazandığını, ilk etapta 32 kursiyere sertifika verildiğini kaydetti.