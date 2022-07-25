Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

25.07.2022 11:21
Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul- Kayseri seferini yapan B.Y. idaresindeki 38 AGH 252 plakalı yolcu otobüsünün motor aksamında, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun Kaman ilçesine bağlı Hamit köyü yakınlarında yangın çıktı.

Şoförün yangını fark ederek otobüsü durdurmasının ardından yolcular araçtan tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kırşehir ve Kaman belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yolcu otobüsündeki yangını söndürdü.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Kayseri, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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