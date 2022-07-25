Kırşehir'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otobüs yandı - Son Dakika
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Kırşehir'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otobüs yandı

25.07.2022 14:26
Kırşehir'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otobüs yandı

KIRŞEHİR'de, seyir halindeyken motor kısmı alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

KIRŞEHİR'de, seyir halindeyken motor kısmı alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'dan Kayseri'ye giden Bülent Yeşil idaresindeki 38 AGH 252 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Kırşehir'in Kaman ilçesi Hamit köyü mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Otobüsü durduran şoför, otobüsteki 25 yolcuyu tahliye etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını kapladı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Araç trafiğine kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.Otobüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Kırşehir, İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otobüs yandı - Son Dakika

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