Kırşehir'de sıcaklık artacak - Son Dakika

Kırşehir ve bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının bu hafta hissedilir derecede artacağı belirtildi.
Geçen hafta yaşanan serin ve yağışlı sistemin bölgeyi terk ettiği vurgulanan açıklamada, yüksek basınç sisteminin etkisiyle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacağı kaydedildi.
Açıklamada, Kırşehir ve bölgesinde hafta boyunca yağış beklenmediği ifade edildi.