Kırşehir'de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi - Son Dakika
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Kırşehir'de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

57 dakika önce

Kırşehir'de, şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Kırşehir'de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi, System.String[]

Kırşehir'de, şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi.


Akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi. Kırşehir Valiliğinden alınan bilgiye göre "Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce eğitime bir günlüğüne 13.02.2020 Perşembe günü il genelinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
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