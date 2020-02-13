Kırşehir'de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi - Son Dakika

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Kırşehir'de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi
57 dakika önce
Kırşehir'de, şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
Kırşehir'de, şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi.
Akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi. Kırşehir Valiliğinden alınan bilgiye göre "Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce eğitime bir günlüğüne 13.02.2020 Perşembe günü il genelinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi. - KIRŞEHİR
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