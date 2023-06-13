Kırşehir'de Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti

Kırşehir'i etkisi altına alan sağanak yağış 10 dakikada şehir merkezinde hayatı felç etti. Öğle saatlerinde etkili şekilde yaklaşık on dakika yağan yağmurda şehir merkezinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, dükkanların kepenklerinin altında yer alan güneşliklere ve ağaçların altına sığındı.

POŞETLERLE KORUNMAYA ÇALIŞTILAR

Bazı vatandaşlar ise şiddetini artırarak sürdüren yağmur karşısında çöp poşetleriyle korunmaya çalıştı. Terme Caddesi ve Sanayi Cami kavşağında su birikintisi oluştu. Lögarların taştığı alanda sürücüler kadar vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Emniyet ekipleri sürücülere uyarılarda bulundu.

VALİLİK'TEN UYARI

Kırşehir Valiliği ise sabah erken saatlerde yağış öncesi meteorolojik veriler üzerinden uyarılarda bulundu. İki haftadır şehirde etkili olan yağışlarda Akpınar, Boztepe ve Mucur ilçelerinde bulunan tarım arazileri de olumsuz etkilendi.