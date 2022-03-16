Kırşehir'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırşehir'de, kaçak sigara ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Kente yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 36 bin dolu makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.E, Y.B ve B.E. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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