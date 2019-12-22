Kırşehir'de sığınmacılar TÖMER'de Türkçe öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de sığınmacılar TÖMER'de Türkçe öğreniyor - Son Dakika

Kırşehir'de sığınmacılar TÖMER'de Türkçe öğreniyor

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) sığınmacıların Türkçe öğrendiği bildirildi.

Kırşehir'de sığınmacılar TÖMER'de Türkçe öğreniyor, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) sığınmacıların Türkçe öğrendiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşayan sığınmacılardan 60'dan fazlasına TÖMER Eğitim Merkezi'nde, Türkçe kurs programları düzenlendiği belirtildi.

Kırşehir'de kalan sığınmacıların dil sorununu çözmek, topluma kabul sürecinde ve kültürel uyumlarına destek vermek amacıyla üniversitenin çalışmalarını hızlandırdığı aktarılan açıklamada, sığınmacıların asgari kendilerini ifade edebilecek şekilde Türkçe öğrenmeleri hedefleniyor.

Ekonomik, toplumsal, kültürel ve sosyal hayata tam anlamıyla katılmaları için Türkçe'yi öğrenmelerinin gerekliliği bilinciyle hareket edildiği vurgulanan açıklamada, sığınmacılara aynı zamanda geçim kaynağı oluşturmak, onları geliştirmek, ekonomiye katkı sunmak, çevreleriyle etkileşimde olabilmeleri için kursların büyük fırsat sunduğu da vurgulandı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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