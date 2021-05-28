Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akpınar ve Kaman ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu düzenledi.
İlçelerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; tabanca iğnesi, namlu açma aparatı, namlusu açılmaya hazır kurusıkı tabanca, otomatik av tüfeği ve tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırşehir'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika