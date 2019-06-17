Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırşehir
'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Kent merkezindeki eski sanayi bölgesinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen M.K. ile R.H. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında bulunan tabancayla R.H'ye ateş etti.
Ayağına isabet eden kurşunla yaralanan R.H, olay yerine çağrılan ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kavganın ardından kaçan M.K, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.