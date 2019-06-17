Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Kırşehir'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Kırşehir'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Kent merkezindeki eski sanayi bölgesinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen M.K. ile R.H. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında bulunan tabancayla R.H'ye ateş etti.
Ayağına isabet eden kurşunla yaralanan R.H, olay yerine çağrılan ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kavganın ardından kaçan M.K, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:22 Kaynak: AA
Kırşehir
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi Athena Gökhan'dan, İmamoğlu ve Yıldırım'ın kravatına yorum yapan Melih Gökçek'e sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:56:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]