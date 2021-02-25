Karabük'te sinema salonlarının faaliyetine ara verilmesine 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edileceği bildirildi.
Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yeni karar aldığı belirtildi.
Sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık 2020'de durdurulduğu, daha sonra da bu kararın 1 Mart 2021'e kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gelinen aşamada gerek sektörün talebi, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesinin amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."
Açıklamada, bu karara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te sinema salonlarının faaliyete geçmesi nisana ertelendi - Son Dakika