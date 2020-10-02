Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Kırşehir'de bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı.

Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Anasız, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan silahlı güçlerinin yaptığı saldırılara Azerbaycan'ın karşılık vermesinin meşru müdafaa hakkı olduğunu söyledi.

Millet olarak her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Anasız, dünya ülkelerini inisiyatif alarak, Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına karşı tavır almaya davet ettiklerini dile getirdi.

Anasız, Türkiye'nin bundan sonra da tüm imkanlarıyla, toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında olan kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edeceğini vurgulayarak, "Bizlere de 'Dünya beşten büyüktür' diyen iradenin arkasında durarak, haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen de yaptığı yazılı açıklamada, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a Ermenistan'ın yaptığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını aktardı.

Kardeş Azerbaycan halkına ve kahraman ordusuna şehitleri için başsağlığı ve haklı davalarında zafer dileyen Göçen, şunları kaydetti:

"Kafkaslar bölgesinde adeta bir terör devleti olarak huzur bozan Ermenistan'ı aklını başına devşirmeye ve işgal ettikleri Dağlık Karabağ'dan çekilmeye davet ediyoruz. Tek millet iki devlet düsturuyla her koşulda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını her platformda koşulsuz desteklediğimizi ve sonuna kadar savunacağımızı ilan ediyoruz."

İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi de yazılı açıklamasında, Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Azerbaycan halkına ve kahraman ordusuna şehitleri için başsağlığı dileyen Seyfi, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan'a yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ermenistan'ın bölgedeki barışı bozacak saldırıları bir an önce durdurması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.