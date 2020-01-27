Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarından Elazığ depremi için dayanışma çağrısı - Son Dakika
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Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarından Elazığ depremi için dayanışma çağrısı

6 saat önce

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları, Elazığ depremi dolayısıyla birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarından Elazığ depremi için dayanışma çağrısı, System.String[]

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları, Elazığ depremi dolayısıyla birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Tunceli ve Hatay'ın da bulunduğu birçok ilden hissedildiğini belirterek, birlik, beraberlik ve kardeşlikle böyle büyük bir felaketin etkilerinin aşılabileceğini dile getirdi.

Sendika üyeleri olarak ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Yücesan, " AFAD, Kızılay, UMKE gibi kurumlarımızın gerçekleştirdiği arama kurtarma ve insani faaliyetler tüm hızıyla sürüyor. Depremi en iyi bilen ve bu sahneleri çokça yaşayan bir ülke olarak kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Vatandaşlarımızı bu afetin yaralarının sarılması için dayanışma içinde olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu da Elazığ merkezli deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını aktardı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlara da şifa dileyen Turpçu, şunları kaydetti:

"Milletimizin birlik ve beraberlik ruhu içinde, her felakette olduğu gibi bu felakette de dayanışma içinde olacağına ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız."

Kırşehir, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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