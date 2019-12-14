Kırşehir'de sobadan zehirlenen çocuk öldü, 2 kardeş tedaviye alındı - Son Dakika
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Kırşehir'de sobadan zehirlenen çocuk öldü, 2 kardeş tedaviye alındı

6 saat önce

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Hanife (21) ve Süleyman Türk (20) kardeşler ile akrabaları Ramazan Çöklü (13), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kırşehir'de sobadan zehirlenen çocuk öldü, 2 kardeş tedaviye alındı, System.String[]

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Hanife (21) ve Süleyman Türk (20) kardeşler ile akrabaları Ramazan Çöklü (13), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ramazan Çöklü, hastanede yaşamını yitirdi.

İlçe merkezinde Sarıuşağı mahallesinde tek katlı müstakil evde akrabaları Ramazan Çöklü ile oturan Türk kardeşlerden haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde evi kontrol etti. İçeriye giren yakınları, Hanife ve Süleyman Türk ile Ramazan Çöklü'yü, yarı baygın buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 kişiye müdahale etti. Daha sonra ambulansla Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden Ramazan Çöklü, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki kardeşin tedavisi ise hastanede sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hanife, Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:01 Kaynak: DHA
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