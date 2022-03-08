Kırşehir'de soğuk hava ve kar uyarısı - Son Dakika
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Kırşehir'de soğuk hava ve kar uyarısı

08.03.2022 17:13
Kırşehir'de soğuk hava ve kar uyarısı

Kırşehir'de soğuk hava ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Kırşehir'de soğuk hava ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin verilerinde kentin yağışlı sistemin etkisine girdiği belirtildi.

Yarından itibaren kar yağışının beklendiği vurgulanan açıklamada, "Kar yağışının aralıklarla etkili olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Meteoroloji, Kırşehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de soğuk hava ve kar uyarısı - Son Dakika


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