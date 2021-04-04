Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan son 1 aydaki vaka sayılarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek noktalarından Ankara, Terme ve Lise caddelerindeki araç ve insan hareketliliği, yerini sakinliğe bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Kentin en işlek yaya güzergahlarından Cacabey Meydanı ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bazı vatandaşların evlerine yakın yerlerdeki market ve fırınlardan alışveriş yaptıkları görüldü. "Gel al" ve sipariş alan lokantaların ise kuryelerle servis yaptığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri uygulama ve denetimlerini sürdürdü.

Hafta sonu kısıtlaması uygulanmayan kentte, hafta başında açıklanan verilerin ardından pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti.