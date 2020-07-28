Kırşehir'de sokak hayvanları için bayat ekmek toplama kutuları - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent merkezindeki caddelere bayat ekmek toplama kutuları yerleştirilerek, farkındalık oluşturulduğunu bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentin muhtelif cadde ve sokaklarına sokak hayvanları için bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildiğini belirtti.

Ekicioğlu, "Sokak hayvanlarımız için bayat ekmek toplama kutularını caddelerimize yerleştirdik. Hemşehrilerimizden de evlerindeki bayat ekmekleri bu kutulara bırakmalarını istiyoruz. Ayrıca bu kavurucu yaz sıcaklarında can dostlarımız hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evlerinin ya da iş yerlerinin önüne bir kap su bırakmalarını da önemle rica ediyorum. Bu uygulama ile hemşehrilerimizle birlikte sokakta yaşayan hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.