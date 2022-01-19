Kırşehir'de sokak hayvanlarına barınak, su ve yiyecek desteği - Son Dakika

Kırşehir'de, kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları için barınak, su ve yiyecek desteği sağlandı.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanları ve doğa gönüllüleriyle Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, barınma ve yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlara destek olmak için çalışma yaptı.

Ekipler, Çiçekdağı yolu üzerindeki alanlara 15 barınak,1 tonluk su tankı ve yiyecek bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının en iyi şekilde rehabilite edildiğini belirterek, soğuk kış günleri için doğal ortamlarda da barınak ve yiyecek desteği yapıldığını bildirdi.

Kar yağışının başlamasıyla Çiçekdağı yolu üzerindeki alana Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından barınak ve yiyecek bırakılarak soğuk günlerde hayvanların olumsuz etkilenmesinin ve can kayıplarının önüne geçildiğini belirten Ekicioğlu, "Hayırsever hemşerimiz Melek Yıldız da ekiplerimiz nezaretinde aç kalan sokak hayvanlarına besin yardımında bulunarak örnek ve sorumlu bir davranış sergiledi. Kendisine tüm personelim ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.???????