Kırşehir'de sokak satıcılarına operasyon - Son Dakika
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Kırşehir'de sokak satıcılarına operasyon

19.03.2022 00:57
Kırşehir'de sokak satıcılarına operasyon

Kırşehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, il merkezinde 'Uyarıcı madde imal ve ticareti' yapmak suçundan 5 kişiyi teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalarda 26,71 gram metanfetamin, 15,42 gram sentetik kaannabinoid, 0,37 gram toz esrar ele geçirildi. İkametlerinde yapılan aramalarda uyarıcı maddelerle birlikte farklı dijital dokümanlara da el koyan polis, M.C., A.K., T.S., M.K., G.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.C., A.K., ve T.S. tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi.

M.K. ve G.T. ise adli kontrol şartları hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

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Kaçakçılık, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de sokak satıcılarına operasyon - Son Dakika


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