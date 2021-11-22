Kırşehir'de son iki yılda doğada yaralı bulunan 60 kuş tedavi edildi - Son Dakika

Kırşehir'de, son iki yılda doğada yaralı halde bulunan farklı türdeki 60 kuş koruma altına alınarak tedavi edildi.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, AA muhabirine, vatandaşların duyarlılığı ve kurum personelinin çalışmasıyla doğada yaralı halde bulunan kuşların tedavi edildiğini söyledi.

Son iki yılda başta kızıl şahin, Mısır akbabası ve bozkır kartalı olmak üzere 60 kuşa müdahale edildiğini belirten Tezer, "Geçen yıl 34, bu sene de 26 kuş doğada yaralı halde bulundu. Bunlar geçici bakımevinde koruma altına alındıktan sonra Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Duyarlılıklarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Son olarak 4 gün önce Kaman ilçesine bağlı Kurancılı beldesinde vatandaşların yaralı halde kızıl şahin bularak jandarmaya haber verdiğini aktaran Tezer, yapılan ihbar üzerine kurum personelinin kızıl şahini teslim aldığını, geçici bakımevine getirdiğini belirtti.

Tezer, ayaklarında ödem oluşan kızıl şahinin Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacağını kaydetti.

Şube Müdürü Tezer, son iki yılda kuşların haricinde doğada yaralı bulunan iki memeli hayvanın da tedavi edildiğini dile getirdi.