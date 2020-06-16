Kırşehir'de sosyal koruma kalkanı ödemeleri - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, sosyal koruma kalkanı paketi çerçevesinde Kırşehir'de 34 milyon 185 bin 248 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Kendirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki sorunlara destek olması amacıyla, sosyal koruma kalkanı paketi ile iş gücü ve istihdamın korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Kırşehir'de de sosyal koruma kalkanı paketi çerçevesinde ödemelerin yapıldığını hatırlatan Kendirli, 13 Haziran 2020 itibarıyla nakdi ücret desteği ile kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Kendirli, "Kırşehir'de sosyal destek programı ile bugüne kadar Faz 1'de 5 bin 534 kişiye 5 milyon 534 bin, Faz 2'de 8 bin 325 kişiye 8 milyon 325 bin lira, Faz 3 ödemeleri kapsamında ise 4 bin 975 kişiye 4 milyon 975 bin lira ödeme yapıldı. Kırşehir'de 5 bin 78 çalışana 10 milyon 855 bin lira kısa çalışma ödeneği yapıldı. Bin 74 çalışana 1 milyon 360 bin lira nakdi ücret desteği, bin 260 işsize ise 3 milyon 135 bin 796 lira işsizlik ödeneği sağlandı. Vatandaşımıza destek olmaya ve katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.