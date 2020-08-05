Kırşehir'de sosyal koruma kalkanı ödemeleri - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, sosyal koruma kalkanı paketi çerçevesinde Kırşehir'de 46 milyon 412 bin 565 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Kendirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'de olduğu gibi Kırşehir'de de sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki sorunlara destek olması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü anımsattı.

Sosyal koruma kalkanı paketi ile amaçlananın iş gücü ve istihdamın korunması olduğunu vurgulayan Kendirli, Kırşehir'de de sosyal koruma kalkanı paketi çerçevesinde ödemelerin yapıldığını hatırlattı.

Kendirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası, kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri ve nakdi ücret desteğinde ödemeler gerçekleştirildi. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasında 4 bin 384 haneye 4 milyon 384 bin lira destek sağlandı. Kısa çalışma ödeneğinde 5 bin 82 çalışana 15 milyon 996 bin 569 lira, nakdi ücret desteğinde 1285 çalışana 2 milyon 359 bin 50 lira ödendi. İşsizlik ödeneğinde ise 1355 kişiye 4 milyon 578 bin 946 lira verildi. Sosyal destek programı ile de Faz 1'de 5 bin 534 haneye 5 milyon 534 bin, Faz 2'de 8 bin 325 haneye 8 milyon 325 bin lira, Faz 3 ödemelerinde ise 5 bin 235 haneye 5 milyon 235 bin lira ödeme yapıldı."