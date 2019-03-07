Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Spor Güvenliği Tedbirleri Görüşüldü

Kırşehir'de Spor Güvenliği Tedbirleri Görüşüldü

41 dakika önce

Kırşehir'de İl Spor Güvenliği Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırşehir'de Spor Güvenliği Tedbirleri Görüşüldü, System.String[]
Kırşehir'de İl Spor Güvenliği Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonundaki toplantıda konuşan Akın, kentte gerçekleşecek tüm spor müsabakalarının sorunsuz şekilde yapılması için gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirtti.

Kırşehir'in sporu seven ve centilmen futbol severlere sahip bir kent olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Sporu bu denli seven bir kentte müsabakaların sorunsuz oynanmasını istiyoruz. Kırşehir'de yapılan sportif faaliyetlerin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için genel durumu değerlendirdik. İlimizi 3. Lig'de temsil eden Kırşehir Belediyespor'un, Bölgesel Amatör Ligde de temsil eden takımın ve diğer branşlarda müsabakalar oynanıyor. Statların içinde, dışında genel ve taraftar güvenlik tedbirleri alıyoruz. Her zaman sorunsuz bir mücadele olsun istiyoruz. Pazar günü Ahi Stadyumunda grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kırşehir Belediyespor'un Esenler Erokspor ile çok önemli bir maçı var. Bu maçta tüm futbol sever Kırşehirlileri, takımımızı centilmence desteklemeye davet ediyorum."

Toplantıya İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Kırşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri, spor temsilcileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:35 Kaynak: AA

Jandarma, Futbol, Kırşehir, Güncel
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