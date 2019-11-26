Kırşehir'de Sporcu Sağlığı Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Çalıştayı

Kırşehir Ahi Evran Ünivesitesi'nde (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Çalıştayı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, çalıştayın pilot üniversite projeleri kapsamında önemli olduğunu anımsatarak, SAUTER Merkezinin açılması ile ilgili bazı tedavi şekilleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

SAUTER Proje yürütücüsü spor hekimi İbrahim Dündar da Kırşehir ve üniversitede sporcu sağlığı ve sağlık turizmi faaliyetlerinin jeotermal kaynaklar kullanılarak yaygınlaştırılması, sporcuların atletik performanslarının geliştirilmesi, yaralanmış sporcuların gerek cerrahi tedavisinde, gerekse spora dönüş dönemlerinde rehabilitasyon açısından destek olunması ve eğitim verilmesini amaçladıklarını aktardı.

Çalıştay ile üzerinde duracakları konulardan bazılarının da şehrin konumu ve sporcu çekimi, cihaz listesi ve sporcu sağlığı merkezinin geliştirilmesi olduğunu da vurgulayan Dündar, merkezde kullanılacak cihazlar ile yapılabilecek tedavilerin her geçen gün geliştiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından çalıştay ekibi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde incelemelerde bulundu.