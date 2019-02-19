Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Sporda Şiddete Karşı Polis Uyarısı

Kırşehir'de Sporda Şiddete Karşı Polis Uyarısı

1 saat önce

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, spor sevenleri "sporda şiddet"e karşı uyardı.

Kırşehir'de Sporda Şiddete Karşı Polis Uyarısı, System.String[]
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, spor sevenleri "sporda şiddet"e karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, Ahi Stadyumu giriş ve çıkışlarına pankart asarak farkındalık sağladı.

Polis ekiplerinin, futbol ve diğer spor faaliyetlerini takip eden taraftarlara dağıttığı broşürler de ise şu ifadelere yer verildi:

"Spor müsabakalarını izlemeye gelen vatandaşlarımız 'Sporda şiddet'e karşı uyarılmalıdır. 'Şiddete dur de' konulu broşürlerimiz de yer aldığı gibi herkes hassasiyet göstermelidir. Önleyici polislik hizmetleri kapsamında müsabakaları izlemeye gelen vatandaşları bilinçlendirmek, bilgilendirmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve etraflarında olan olaylara duyarsız kalmamaları amacıyla herkesin daha fazla sorumluluk sahibi olmaları gereklidir. 'Spor dostluk, barış, kardeşliktir', 'sporda şiddette dur' de' isimli sloganlarımızı unutmayarak, çevremizi uyaralım. Yasak malzemeler statlara sokulmamalı, spor alanı ve çevresinde küfür edilmemelidir. Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişiler spor alanlarına girmemelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:22 Kaynak: AA

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
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