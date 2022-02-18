Kırşehir'de su kullanım bedelinde KDV indirimi - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sosyal medya hesabından, "Sevgili hemşerilerimiz, Kırşehir Belediyesi su satış tarifemizde yüzde 8 olan KDV oranı 15.02.2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak uygulanmaktadır." paylaşımı yaptı.

Suda KDV indirimi uygulaması Kırşehir Belediyesinin ve alt kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında da duyuruldu.