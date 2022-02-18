Üye Girişi
Kırşehir'de su kullanım bedelinde KDV indirimi - Son Dakika

Kırşehir'de su kullanım bedelinde KDV indirimi

18.02.2022 11:58
Kırşehir'de su kullanım bedelinde KDV indirimi

Kırşehir Belediyesi, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptı.

Kırşehir Belediyesi, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sosyal medya hesabından, "Sevgili hemşerilerimiz, Kırşehir Belediyesi su satış tarifemizde yüzde 8 olan KDV oranı 15.02.2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak uygulanmaktadır." paylaşımı yaptı.

Suda KDV indirimi uygulaması Kırşehir Belediyesinin ve alt kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında da duyuruldu.

YORUMLAR
500

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Medya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de su kullanım bedelinde KDV indirimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:23 Artan talep fiyatlara yansıdı! Gram altın 830 liradan alıcı buluyor
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:04:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de su kullanım bedelinde KDV indirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement