Kırşehir'de suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Kırşehir'de hırsızlık amacıyla suç örgütü oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, farklı zamanlarda kentte işlenen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu, "nitelikli hırsızlık" amacıyla örgüt oluşturdukları belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Örgüt lideri olduğu ileri sürülen C.Y. ile 5 zanlı farklı adreslerde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y. ve 4 örgüt üyesi tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin Kırşehir, Ankara, Kırıkkale ve Çorum'da 7 farklı hırsızlık olayına karıştıkları belirtildi.
Kaynak: AA
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