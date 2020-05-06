Kırşehir'de sulu tarımla ekonomiye 140 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırımlarıyla Kırşehir'den sulu tarımla ülke ekonomisine yaklaşık 140 milyon liralık katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Kırşehir'de 1 mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda il genelinde toplam 194 bin 780 dekar tarım arazisinin sulanacağı ifade edilen açıklamada, "Kırşehir il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 194 bin 780 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine yaklaşık 140 milyon liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir." denildi.

Açıklamada, ildeki en önemli sulama projelerinden birisi olan Sıddıklı Sulaması ile 49 bin 450 dekar, bir diğer önemli proje olan Çoğun-Güzler Sulaması ile de 35 bin 640 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağı aktarıldı.