Kırşehir'de şüpheli paket alarmı - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığı önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
Kırşehir'de yeni yıl kutlamalarının adresi Cacabey Meydanında insanlar eğlenirken polise gelen şüpheli paket ihbarı hareketlilik yaşattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan AK Parti il binasına gelerek ihbar sonrası yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanları çağırıldı. Kontrollü şekilde incelenen paketten konserve şişeleri çıktı. Polis, İl Başkanlığı binası önünde bir süre kontrollü geçiş sağladı. Şüpheli paketi bırakan kişi araştırılıyor. - KIRŞEHİR