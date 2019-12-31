Kırşehir'de şüpheli paketten konserve şişesi çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de şüpheli paketten konserve şişesi çıktı - Son Dakika

Kırşehir'de şüpheli paketten konserve şişesi çıktı

6 saat önce

Kırşehir'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın da yer aldığı binanın önünde bulunan şüpheli paketten konserve şişesi çıktı.

Kırşehir'de şüpheli paketten konserve şişesi çıktı, System.String[]

Kırşehir'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın da yer aldığı binanın önünde bulunan şüpheli paketten konserve şişesi çıktı.

Atatürk Caddesi üzerindeki il başkanlığı binasının önünde şüpheli paket gören çevredekiler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye trafik ve asayiş polis ekipleri sevk edilerek, cadde çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Çağrılan bomba imha uzmanı yaptığı inceleme sonunda şüpheli paketin içinde konserve şişelerinin bulunduğunu belirledi.

İncelemenin ardından cadde trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, paketi bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

AK Parti, Kırşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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