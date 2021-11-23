Kırşehir'de şüpheli posta ve KBRN tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce (AFAD) şüpheli posta ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlike tatbikatı düzenlendi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tatbikat ve eğitim programına KBRN yerel düzey çalışma grubu operasyon planında görevli kurum personelinin katıldığı belirtildi.

Eğitimde KBRN tehlikesinin anlaşılması ve etkenlerinden korunma ile doğru davranış şekillerinin anlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde şüpheli posta-paket tespiti halinde yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapılmış ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeler konusunda farkındalığı arttıracak basit kişisel korunma bilgi ve beceri kazandıracak bilgiler paylaşılmış, eğitim sonrası KBRN tatbikatı yapılmıştır. Bu eğitimle KBRN maddelerinin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmaları tespit etme ve bunlarla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlaması amaçlanmıştır."