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Kırşehir'de 'şüpheli valiz' paniği

6 saat önce

Kırşehir'de 'şüpheli valiz' paniğiKırşehir'de, özel bir hastanenin yanına bırakılan şüpheli valiz, panik yarattı.

Kırşehir'de 'şüpheli valiz' paniği

Kırşehir'de, özel bir hastanenin yanına bırakılan şüpheli valiz, panik yarattı. Bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan valiz, boş çıktı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ahievran Mahallesi 726. Sokak'taki özel hastanenin yanında meydana geldi. Hastanenin yanında sahipsiz bir valiz görenler, şüphelenip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Ardından bomba imha uzmanınca valiz, fünyeyle patlatıldı. Valizin boş olduğu belirlendi.

Kırşehir'de 'şüpheli valiz' paniği

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:36 Kaynak: DHA
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