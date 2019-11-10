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Kırşehir'de sürücülerden Ata'ya saygı

7 saat önce

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kırşehir kent girişinde bulunan dev Atatürk portresi önünde duran sürücüler, saat 09.05'te siren sesi eşliğinde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Kırşehir'de sürücülerden Ata'ya saygı, System.String[]

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kırşehir kent girişinde bulunan dev Atatürk portresi önünde duran sürücüler, saat 09.05'te siren sesi eşliğinde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Kırşehir'de anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte sirenler çaldı. Kentin girişinde Kayseri-Kırşehir yolu üzerinde bulunan dev Atatürk portresi önünde duran sürücüler ve vatandaşlar, araçlarından inip siren sesi eşliğinde Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Çevrede bulunan vatandaşlar da aynı şekilde saygı duruşuna geçti. Sürücüler, 2 dakikalık saygı duruşunun ardından yola devam etti.


Mustafa Kemal Atatürk, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
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