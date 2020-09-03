Kırşehir'de süt toplama merkezi açıldı - Son Dakika

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin hazırladığı proje ile merkeze bağlı Çayağzı köyünde süt toplama merkezi açıldı.

Çayazğı köyünde düzenlenen törende konuşan birlik başkanı Bülent Ozan, Kırşehir'in farklı yerlerinde süt toplama merkezleri açtıklarını belirterek, süt üretimini artırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bankalarla yaptıkları anlaşmalarla birliğe süt veren köylüler için gebe düve alımı için de katkı yaptıklarını ifade eden Ozan, bugün de 8 üreticiye 41 düve dağıtıldığını dile getirdi.

Üreticilerin hayvanların kredisini 7 yılda geri ödeyeceğini aktaran Ozan, projenin Kırşehir'in çevre köylerine örnek olmasını diledi.

Konuşmanın ardından süt toplama merkezinin açılışı yapılarak 41 gebe düve üreticilere dağıtıldı.

Törene, Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de katılarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.