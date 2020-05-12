Kırşehir'de taksiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında taksileri dezenfekte etti.

Kırşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki taksilerde dezenfekte çalışması yapan ekipler, maske dağıttı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, koronavirüs salgınına karşı belediye tarafından alınan önlemlerin her geçen gün artırıldığı ifade etti.

Taksilerin vatandaşlar tarafından sık kullanılan araçlar olduğunu belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor.

Vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için ilimizdeki her noktayı dezenfekte ediyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımız taksileri tercih etmeye başladı. Kırşehir Belediyesi olarak taksi duraklarımızı ve taksilerimizi dezenfekte ettik ve taksici kardeşlerimize maske dağıttık. Vatandaşlarımızın virüse karşı önlem noktasında daha hassas olmasını istiyoruz."