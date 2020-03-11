Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı çetesine operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı çetesine operasyon - Son Dakika

Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı çetesine operasyon

6 saat önce

Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi suçüstü yakalandı.

Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı çetesine operasyon, System.String[]

Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, İnanç köyü sınırları içerisinde Kültür ve Tabiat Varlığı kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri öne sürülen A.Y. liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Suç örgütü lideri A.Y. ile birlikte S.D, M.H, M.K, O.Y, Y.O. ve T.T. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satacakları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslara ait üç ayrı araçta yapılan aramalarda; Bizans ve Roma dönemlerine ait 2 bin 283 adet tarihi eser (sikke), 1 adet av tüfeği, 59 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar, kolluk kuvvetlerinde verdikleri ifadenin arından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:18 Kaynak: İHA
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