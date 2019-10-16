Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

2 saat önce

Kırşehir'de jandarma tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Kırşehir'de jandarma tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde 5 kişinin yaptıkları kazılarda buldukları tarihi eserleri satmak istedi. Alınan bilgiye göre Ankara'ya gitmek isteyen şüphelilere Çiçekdağı yol ayrımında operasyon düzenlendi. Operasyonda 228 tarihi sikke ve 23 obje toplam da 251 tarihi eser ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece O.A, B.Ç. ve Ö.Ç, tutuklanırken, İ.Ç. ve F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:02 Kaynak: İHA
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