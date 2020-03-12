Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 7 kişi yakalandı

59 dakika önce

Kırşehir'de, kaçak kazı yaparak elde ettikleri 2 bin 283 adet tarihi sikkeyi satmaya çalıştıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.

Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 7 kişi yakalandı, System.String[]

Kırşehir'de, kaçak kazı yaparak elde ettikleri 2 bin 283 adet tarihi sikkeyi satmaya çalıştıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesine bağlı İnaç köyünde suç örgütü oluşturularak kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Köye baskın düzenleyen ekipler, üç farklı araçta yaptıkları aramada Roma ve Bizans dönemine ait 2 bin 283 adet tarihi sikke, 1 adet av tüfeği ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirdi.

Ekipler, kaçak kazı suçunu örgütlü olarak işledikleri ileri sürülen A.Y., S.D, M.H, M.K, O.Y, Y.O. ve T.T'yi, "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüphelilerin izinsiz kazı yaparak, elde ettikleri tarihi eserleri satmaya çalıştıkları belirtildi.

Jandarma, Kırşehir, Mucur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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