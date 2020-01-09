Kırşehir'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Kırşehir'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Mucur ilçesi merkezi Solaklı Mahallesinde M.A. adlı kişinin tarihi eserleri evinde muhafaza ettiği ve satmak için beklettiği bilgisine ulaştı. M.A.'nın evinde yapılan operasyonda; 220 adet sikke, 11 adet obje, 1 adet mermer kadın heykeli, 1 adet haç işaretli taş obje, 92 adet fişek ve 1 adet define arama dedektörü ele geçirildi.



Şüpheli M.A., jandarmada alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR