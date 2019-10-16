Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de tarihi esere kaçakçılığına 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Kırşehir'de tarihi esere kaçakçılığına 3 tutuklama

Kırşehir'de tarihi esere kaçakçılığına 3 tutuklama

2 saat önce

KIRŞEHİR'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'de tarihi esere kaçakçılığına 3 tutuklama, System.String[]

KIRŞEHİR'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde 5 kişinin yaptıkları kazıda buldukları çeşitli dönemlere ait sikkeleri Ankara'ya götürmek istedikleri ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine, 5 kişinin bulunduğu otomobili Çiçekdağı- Ankara yol ayrımında durdurdu. Otomobilde bulunan O.A., B.Ç., Ö.Ç., İ.Ç. ve F.A. gözaltına alınırken, yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 228 adet tarihi sikke ve 23 tarihi obje ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden, O.A., B.Ç., Ö.Ç tutuklanırken, İ.Ç. ve F.A. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çiçekdağı, Kırşehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı
Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Lojman satışları bu ay başlıyor Beyaz Saray: Trump'ın yardımcısı Mike Pence Ankara'ya gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:55:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de tarihi esere kaçakçılığına 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]