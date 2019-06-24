Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 'Tarihim, Kültürüm, Mirasım' sergisi açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de 'Tarihim, Kültürüm, Mirasım' sergisi açıldı

1 saat önce

Kırşehir, 'Tarihim, Kültürüm, Mirasım' sergisine ev sahipliği yaptı.

Kırşehir'de 'Tarihim, Kültürüm, Mirasım' sergisi açıldı, System.String[]
Kırşehir, 'Tarihim, Kültürüm, Mirasım' sergisine ev sahipliği yaptı.

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkılabilmesi ve mirasına bağlı nesillerin yetiştirilebilmesi için geçtiğimiz hafta açılan sergide 'Tarihim, Kültürüm, Mirasım'adlı projenin de tanıtımı yapıldı.

Ahi Evran Külliyesinde açılan sergiye Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu, 30 Ağustos Zafer İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu katkı sundu.

Kırşehir'de eğitim gören öğrencilerin anaokulundan itibaren tarihi ve kültürel değerlerin farkında olarak yaşadığı toplumu tanıması adına açılan sergide; öğrencilerin bir yıllık çalışmaları tanıtılarak değerler eğitiminin tamamlanması ve her öğrencinin yaşadığı kültürü nasıl gördüğünün bilinmesi amaçlanıyor.

Şehir kültürü ve tarihini yansıtan (oyun, masal, müzik, halk oyunları, yemek, giyim) gibi etkinliklerle de kuşaktan kuşağa devamlılık hedefleniyor. Kırşehir'de gerçekleştirilen sergi de İzmir, Konya, Kocaeli, Bursa, Samsun, Kırklareli, Antalya ve Azerbaycan'dan yöresel katılım sağlandı.

Projeye katılan iller, yörelerinin gelenek ve tarihi dokularını da katılımcılara anlattı. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
30 ağustos, ahmet yalçınkaya, tarihi, kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru tekrar yükselişe geçti CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt Şarkıcı Haluk Levent, "Seçim bitti, artık yazabilirim" diyerek Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:23:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 'Tarihim, Kültürüm, Mirasım' sergisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]