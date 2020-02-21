Kırşehir'de, tarım ve hayvancılık değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, tarım ve hayvancılığın mevcut durumunun değerlendirildiği ve sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Tarım Değerlendirme Toplantısı", Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.



Valilikçe gerçekleştirilen toplantıya; Vali Akın'ın yanı sıra KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, kaymakamlar, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürleri ile ilgili birim sorumluları katıldı.



Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de, vatandaşların büyük kısmının geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığını, bu nedenle tarımsal üretime ve yeni projelere önem verdiklerini söyledi.



Halkın büyük bölümünün geçim kaynağı konumunda bulunan tarım sektörünün daha modern tekniklerle yapılması ve hazırlanan projelerle çiftçinin gelir düzeyinin arttırılmasını hedeflediklerini belirten Vali Akın; "Kırşehir, önemli ölçüde hububat üretiminin yapıldığı, bunu yanı sıra hayvancılığın da geliştiği illerimizden birisidir. İlimizde tarımsal arazilerimizin verimli kullanılması ve daha fazla alanın sulamaya açılması konusunda çalışmalar yürütülüyor. Özellikle Yamula Barajı Seyfe Sulama Projesinin hayata geçmesi tarımsal üretimin artmasında etkili olacaktır. İlimizin de dahil olduğu KOP İdaresi Başkanlığımızca hazırlanan projeler hem çiftçilerimize destek olmakta hem de tarımsal üretimin artmasına katkı sağlamaktadır" dedi.



Kırsal alanda üretimi artırmak için yürütülen projeleri desteklemek ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantı düzenlediklerini ifade eden Vali Akın; "Tarımda üretim çeşitliliğini teşvik ederek çiftçilerimizin gelirlerini arttırmak temel hedeflerimizdendir. İlimizin sahip olduğu zengin jeotermal kaynakları en iyi şekilde kullanarak termal seracılığın gelişmesi yolunda önemli adımlar atıldı"diye konuştu.



Değerlendirme Toplantısı, KOP İdaresi yöneticileri ile İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin'in projelerle ilgili yaptığı sunumlar ile sona erdi. - KIRŞEHİR