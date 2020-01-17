Kırşehir'de tarım ve hayvancılık fuarı hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de tarım ve hayvancılık fuarı hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de tarım ve hayvancılık fuarı hazırlık toplantısı yapıldı

7 saat önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) katkısıyla bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilecek Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı hazırlık ve istişare toplantısı yapıldı.

Kırşehir'de tarım ve hayvancılık fuarı hazırlık toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) katkısıyla bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilecek Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı hazırlık ve istişare toplantısı yapıldı.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda binasındaki toplantıda, fuara katılmayı planlayan firmaların temsilcileriyle iletişime geçilerek, planlamanın aksatılmadan tamamlanması kararlaştırıldı.

İstişare ve hazırlık toplantısında, bu yıl birincisi düzenlenecek Gıda, Ticaret ve Sanayi Fuarı ile ilgili de görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıya, Kırşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırşehir Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği, Kırşehir Ticaret Borsası, Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ile sektör temsilcileri katıldı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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