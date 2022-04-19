Kırşehir'de Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi uygulama arazisine nohut ekildi - Son Dakika
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Kırşehir'de Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi uygulama arazisine nohut ekildi

19.04.2022 13:18
Kırşehir'de Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi uygulama arazisine nohut ekildi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi kapsamında alınan fabrikanın arazisine nohut ekildiğini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi kapsamında alınan fabrikanın arazisine nohut ekildiğini bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, belediye adına satın aldıkları Kırşehir- Ankara kara yolundaki atıl fabrika ve arazisini Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi için kullanmayı planladıklarını ifade etti.

Yaklaşık 70 dekarlık araziye ilk nohut ekimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Biz, üreten bir belediyecilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek olacağız. Projemizin hayata geçmesiyle binlerce aileye dokunacağız. Kırşehir'de 1970'li yıllarda işçi emekleriyle oluşturulan bu tesis yıllar sonra belediyemiz girişimi ile kamuya kazandırıldı. Yaklaşık 195 dekar olan arazide et entegre tesisi, bakliyat paketleme tesisi ve süt ürünleri tesisi, büyükşehir belediyelerinin de desteğiyle hayata geçirilecek. Böylece söz verdiğimiz projelerden 'Organize Hayvancılık, Yöresel Ürünler ve Halk Süt' projeleri de hayata geçecek."

Alandaki mevcut yapılar ve ilave projeler tamamlandıktan sonra yüzlerce kişiye istihdam olanağı da sunacaklarını aktaran Ekicioğlu, "Alınan parsellerin en büyük özelliği, Ankara- Kayseri asfaltına yaklaşık 1400 metre cephesi bulunmasıdır. Toprak sürüldü, ekiliyor, ekin biçilecek, bire bin verecek. Bu ekim aynı zamanda umudumuzu da yeşertecek. Kırşehirimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Türkiye, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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