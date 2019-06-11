Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de taş büyüklüğünde dolu yağdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırşehir'de taş büyüklüğünde dolu yağdı

8 saat önce

Kırşehir'de taş büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kırşehir'de taş büyüklüğünde dolu yağdı, System.String[]
Kırşehir'de taş büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kırşehir'de dün akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Taş büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle, Ankara yolu üzerinde araçlarıyla seyreden vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park etti. Dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye düştüğü yolda, otomobillerin silecekleri de dolunun hızına yetişemedi.

Yıldırım isabet eden ev yandı

Öte yandan, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa süre içerisinde söndürürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji uyardı: Hafta sonuna kadar devam edecek

Ayrıca, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kırşehir'i etkisi altına alan yağışın hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
Ankara, Kırşehir, 3. Sayfa
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