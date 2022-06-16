Kırşehir'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Kırşehir'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı

16.06.2022 12:04
Kırşehir'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Kırşehir'de polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin 'haksız kazanç' sağlamak için yüksek faizle para verdikleri vatandaşları mağdur ettikleri ihbarları üzerine harekete geçti. Kentte birçok vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen R.E., C.E., F.E., Z.E. ve D.E., ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç ve suçlu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri emniyette devam ediyor. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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