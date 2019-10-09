Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 'tefeci' operasyonu: 5 tutuklama
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'tefeci' operasyonu: 5 tutuklama

Kırşehir'de 'tefeci' operasyonu: 5 tutuklama

1 saat önce

KIRŞEHİR'de polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de 'tefeci' operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]
KIRŞEHİR'de polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kentte tefecilik yapıp, faiz karşılığı para verdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kırşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 5 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, N.K., G.K, H.K., E.K. ve K.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, noter satış belgeleri, 1 tabanca, 1 tüfek, borç senetleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:26 Kaynak: DHA
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